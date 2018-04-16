Görme engelliler için akıllı baston

Görme engelliler için tasarlanan akıllı bastonun KKTC’deki dağıtımına Mayıs ayında başlanması için çalışma yapıldığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, akıllı bastonla ilgili sunumu izledi.

Akıllı baston, göğüs ve baş hizasında tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algılıyor ve görme engellileri uyarıyor.

Besim, Young Guru Academy’nin görme engellilerin hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek kampanyası için ilgili kesimlerin de desteğiyle önemli adım atılabileceğini vurgulayarak, “Sağlığı ilgilendiren ve bilimsel açıdan önem teşkil eden projelere katkı koymaya hazırız” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Young Guru Academy’nin ( YGA) kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ve beraberindeki heyeti kabul ederek, hem YGA’nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı hem de görme engellilerin hayatına kolaylık getirecek WeWALK akıllı bastonlarla ilgili sunumu dinledi.

Kabulde konuşan Yaman, 2000 yılında Türkiye’de kurulan ve uluslararası bir kuruluş olan YGA’nın kar amacı gütmediğini kaydederek, görme engellilerin yaşamını değiştirme ve teknoloji temelli sosyal inovasyonlar yapma hedefinde olduklarını kaydetti.

Yaman, görme engelliler için KKTC’de de bu projeyi hayata geçirmek istediklerini belirtti.



BESİM

Sosyal sorumluluk projelerinin önemine değinen Bakan Besim ise, sağlığı ilgilendiren ve bilimsel açıdan önem teşkil eden projelere katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Sağlık alanında önemli olanın topluma nelerin sunulduğu olduğunu belirten Besim, görme engellilerin hayatını büyük ölçüde değiştirebilecek bu kampanya için ilgili kesimlerin de desteğiyle önemli bir adım atılabileceğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, görme engellilerin hayatında önemli kolaylık sağlayacak, akıllı baston dağıtımının Mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmalara başlandığı, KKTC’de ilk kez böyle bir uygulamaya gidileceği belirtildi