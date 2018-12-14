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Görme Engelli çocuklar için oyuncak tasarlandı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve öğretim görevlisi Hare Eminoğlu’nu kabul etti.

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Görme Engelli çocuklar için oyuncak tasarlandı
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Çavuşoğlu ve Eminoğlu kabulde Başkan Harmancı’ya görme engelli çocuklar için tasarladıkları uluslararası “A’ Design Award” ödüllü “WOODLE” isimli oyuncağı tanıttı.

 

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu kabulde WOODLE prototipleriyle ana sınıf ve ilkokul seviyesindeki farklı yaş gruplarından görme engelli çocuklara eğlenceli ve heyecanlı bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

 

Çavuşoğlu ayrıca “WOODLE”ın gerek görme engelli gerekse engelli olmayan çocukları ayırt etmeksizin, bir arada oynamalarını sağlayan eğitici bir oyuncak olduğunu da kaydetti.

 

OYUNCAKLAR LEFKOŞA’DAKİ OKULLAR İÇİN DE ÜRETİLECEK

 

LTB Başkanı Harmancı ise “Engellemeyen Lefkoşa” vizyonuyla LTB’nin dört yıldır özel gereksinimli bireylere yönelik geliştirdikleri hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu ve ödüllü “Woodle” oyununun Lefkoşa’da yaşayan özel gereksinimli bireylere yönelik okullara LTB tarafından sağlanacağını da belirtti.

 

Mehmet Harmancı, oyuncağın Lefkoşa’daki okullar için üretilmesi konusunda işbirlikleri ve çalışmaları için ayrıca Çavuşoğlu ve Eminoğlu’nu tebrik etti.

 

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