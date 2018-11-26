Görme engelli bireyler için bir kolaylık daha

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, görme engelli bireylerin de restaurant ve cafeye gittiği zaman tek başına sipariş verebilmesi, menüyü okuyarak seçimini özgür bir şekilde yapabilmesi düşüncesiyle, onay veren işletmelerin menülerini herhangi bir ücret talep etmeden kabartma yazıya (braille) çevirdiklerini bildirdi.

Dernek Başkanı Ömer Suay yazılı açıklamasında, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2 öğrencinin de girişimleriyle üniversite bünyesinde hizmet veren bazı işletmelerin menülerini kabartma formata aktardıklarını kaydetti.

Suay, “Atılan küçük adımların bile büyük sonuçlar doğuracağını biliyor, sivil toplum örgütü olarak üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz” dedi.