Görevden alma ve atamalar

Buna göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı’na Mustafa Erişmen, İstatistik Kurumu Başkanlığı’na Türel Öksüzoğlu’nun atandığı açıklandı.

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü’ne Emirali Çobanoğlu, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanlığı’na Salih Kasap, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne Ahmet Manavoğlu’nun atandığı bildirildi.

Orman Dairesi Müdürlüğü’ne Cemil Karzaoğlu, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’ne Hasan Curcioğlu’nun atandığı açıklandı.

Görevden alma ve atamalarla ilgili açıklama Başbakanlıktan yapıldı.



GÖREVDEN ALMALAR BUGÜN, ATAMALARSA YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Görevden almalar bugün, atamalarsa yarından itibaren geçerli olacak.

Açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanlığı müsteşarı olarak görev yapan İsmet Esenyel görevden alındı, bu mevkiiye Mustafa Erişmen atandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel görevden alındı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü İpek Tüccaroğlu görevden alındı, bu mevkiiye Emirali Çobanoğlu atandı.

Devlet Planlama Örgütü, İstatistik Kurumu Başkanlığı mevkiine bugün itibarıyla Türel Öksüzoğlu atandı.

Devlet Planlama Örgütü, Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Osman Erçal görevden alındı, bu mevkiiye Salih Kasap atandı.

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Ersin Şahdur görevden alındı, yerine Ahmet Manavoğlu atandı.

Maliye Bakanlılığı Özel Kalem Müdürü Anıl Kaya görevden alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz görevden alındı, yerine Cemil Karzaoğlu atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık, Serbest Liman ve Bölge Müdürü Mustafa Kemal Ergüven görevden alındı, yerine Hasan Curcioğlu atandı.