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“Görev tamamdır reis”

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AK Parti Kıbrıs Gençlik Kolları, önceki günkü eylemlerin ardından “Görev tamadır Reis” açıklamasını yaptı

“Görev tamamdır reis”
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AK Parti Kıbrıs Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından açıklama yaparak önceki gün gerçekleştirilen eylemlerle ilgili “Görev tamadır Reis” dedi.

AK Parti Kıbrıs Gençlik Kolları’nın resmi hesabından yapılan açıklamada “Hiçbir şekilde KKTC halkının görüşünü yansıtmayan Afrika Gazetesinin tabelası indirilmiştir.

Anavatan ve Yavruvatan arasındaki bağa ilişmeye çalışan her türlü vatan hainlerinin karşısında olacağız” denildi.

Hatırlanacağı üzere TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada Afrika gazetesinin TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirmesine tepki göstermişti.

Erdoğan, “Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerim onlara cevap vermeleri lazım" demişti.

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