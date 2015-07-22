Dikkatsiz sürücü, Aslanköy yakınlarında önündeki araca çarptı. İki aracın da tanınmayacak hale geldiği kazada şans eseri can kaybı olmadı Murat ASLAN Gazimağusa-Lefkoşa anayolu Aslanköy...

Dikkatsiz sürücü, Aslanköy yakınlarında önündeki araca çarptı. İki aracın da tanınmayacak hale geldiği kazada şans eseri can kaybı olmadı

Murat ASLAN

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu Aslanköy mevkiinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Görenleri dehşete düşüren kaza saat 23.15’te meydana geldi. Hakan Fidan yönetimindeki KT 506 plakalı pick up marka araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu önünde seyretmekte olan Latif Baştürk yönetimindeki FL 143 plakalı Isuzu marka van araca arkadan çarptı.

Kaza sonucu iki araç da yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Feci kazada van aracın kabin kısmı koparak ikiye ayrıldı, pick up araç da tanınmayacak hale geldi. Sürücüler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.