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Google, KKTC’yi tanıdı

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Dünyaca ünlü arama motoru Google, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni corona virüsü verilerini gösterdiği haritaya dahil etti

Google, KKTC’yi tanıdı

Arama motoru Google, corona virüsü (Covid-19) salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ni resmi adıyla ekledi.Ülkede son hasta ise 4 gün önce taburcu edildi. Son corona virüsü hastası Zekai Gece, geçtiğimiz günlerde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ve sağlık çalışanları alkışlar eşliğinde taburcu edilmişti.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütüne başvurarak Covid-19 salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi. 

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