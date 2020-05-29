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Google, Covid-19 verilerinde KKTC’ye de yer verdi

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Google, Covid-19 verilerinde KKTC’ye de yer verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti korona virüs ile yoğun mücadelesi sayesinde Google’ın Covid-19 verilerine girmesini sağladı.

Google verilerine Covid-19 ile mücadelede bugüne kadar KKTC’de 31,204 test yapılmış, toplam 108 vaka ile karşılaşılmış. 104 hasta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmiş 2’si Alman turist olmak üzere 4 şahıs hayatını kaybetmişti.

lmanya’dan gelen turistlerde İlk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelinde eğitim kurumları başta olmak üzere kapatılması ve ardından KKTC Hükümetinin Bakanlar kurulunu toplayarak art arda aldığı önlemler çerçevesindeki kararlar ile Covid- 19 ile etkin mücadeleye başlatılmış oldu.

KKTC genelinde 41 gündür pozitif vakaya rastlanılmazken, bilimsel olarak Covid-19 salgınını başarılı bir şekilde savuşturan ve atlatan ilk ülke ünvanı da KKTC’nin oldu.

Google COVID-19 KKTC verilerine ulaşabileceğiniz link:

https://news.google.com/covid19/map?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr&mid=%2Fm%2F01nx28

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