Gönyeli’ye modern bir proje daha

Gönyeli’de Yağmur Sokak Çevre Düzenleme Projesi için imzalar atıldı. Gönyeli Belediye Başkanı Benli “Tam bir dönüşümden söz ediyoruz. Gönyeli sadece kuzeyin değil, Kıbrıs’ın yıldızı bir kent olacak” dedi

Gönyeli Belediyesi dönüşüm projelerini adım adım hayata geçiriyor, yüksek yaşam standartlı kent vizyonunu ileriye taşıyor.

Yağmur Sokak Çevre Düzenleme Projesi’nin ihalesi tamamlandı, imzalar atıldı. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, yalnızca kuzeyin değil, tüm Kıbrıs adasının en yüksek standartlarına sahip kentini yaratmak için çok çalıştıklarını söyledi.

“Altyapımızı planladık, insana ve çevreye yatırım için hedef büyüttük” diyen Benli, motorlu araçların kullandığı yollardan sonra şimdi de yaya yollarına yöneldiklerini ifade etti.



“KIBRIS’IN YILDIZI OLACAĞIZ”

İhaleyi Gölek Construction kazandı. Hasan Dayı, Bülent Yükseliş ve Mehmet Alpdağ’dan oluşan işletme ile Gönyeli Belediyesi arasında “Yağmur Sokak Çevre Düzenleme Projesi” için bir imza töreni düzenlendi.

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kıbrıs’ın yıldızı Gönyeli olacak, bu önemli bir hedeftir ancak hayal değildir. Bu yol uzun olabilir. Ancak dünden bugüne gelinen mesafeye bakıldığında, bu hedefe de varacağımıza inanıyorum.”



“ÇOK DETAYLI BİR PROJE”

Yağmur Sokak Çevre Düzenleme Projesi’nin kapsamlı ve detaylı bir proje olduğunu belirten Benli, yağmur suyu drenajına yönelik gerekli hatların tamamlanması ile birlikte, enerji nakil hatlarının da yer altına alınacağını, bunun devamında modern aydınlatma sisteminin kurulacağını söyledi.

Benli proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Proje kapsamında parke çalışmaları ortopedik ve görme engellilere uyumlu olacak. Peyzaj ve peyzaj sulama sistemleri, trafik veya şehirle ilgili bilgilendirme ayrıca yönlendirme tabelaları tümü projenin içerisinde yer alıyor. Tam bir dönüşümden bahsediyoruz. Kentimiz dönüşürken bu caddemiz de tüm detaylarıyla dönüşmüş olacak. Bu projenin 60 iş gününde tamamlanması hedefleniyor. İhalenin Gönyeli’nin kendi içerisinde oluşturduğu bir şirket tarafından alınmış olması beni ayrıca mutlu etti. Gönyeli kamuya ait fiziki alanlarda Kıbrıs adasında yıldız olma hedefindedir. Bu hedefe doğru ilerleyeceğiz. Döviz ve Covid-19 krizleri bizi yavaşlatmaktadır ancak Gönyeli Belediye bütçesi bu baskıları büyük yaralar almadan atlatmaktadır.”

İhaleyi alan şirket yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, Gönyelili bir işletme olarak kendi kentlerine hizmet etmekten gurur duyduklarını söyledi.