Gönyeli’deki üst geçit için tüm izinler alındı

Bakan Atakan, Gönyeli Belediyesi’nin üst geçit projesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı çerçevesinde tüm izinlerin alındığını belirtti

Gönyeli Belediyesi’nin üst geçit çalışmasını eleştiren UBP Milletvekili Ersin Tatar, İyi İdare Yasası’na göre bölge halkından görüş alınıp alınmadığını sordu.

Ara emrine rağmen çalışmaların devam ettiğine yönelik iddialar bulunduğunu söyleyen Tatar, bu konunun aydınlatılmasını istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ara emrinin proje içinde küçük bir kısmı kapsadığını söyleyerek, ara emri alınan bölümde çalışma yapılmadığını söyledi.

Atakan, proje ile ilgili izinlerin önceden alındığını söyleyerek, yetkinin Kemal Dürüst döneminde verildiğini ifade etti.

Bu sırada UBP milletvekillerinin izin alınmadığı iddiası üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı çerçevesinde tüm izinlerin alındığını belirtti.

Yerel yönetimlerle koordine içinde çalışmaların planlanmasının gerektiğini dile getiren Atakan, geçmiş dönemde buna tam olarak uyulmadığını kaydetti.

Atakan, görev süreleri boyunca her şeyin hukuk ve kurala uygun şekilde yapılacağını söyledi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Gönyeli Belediyesi’nin projesinin uzun zaman önce hazırlanmış bir proje olduğunu belirtti.

Şahali, Su Dairesi’yle ilgili eksikliğin de kendi görev süresinde tamamlandığını, şartnameye uygun bir yol izlendiğini, endişe edilmesine gerek olmadığını söyledi.

TAÇOY

UBP Milletvekilli Hasan Taçoy, Gönyeli Belediyesi’ne ait projenin 2016 yılında oy birliğiyle belediye meclisinden geçtiğini söyledi.

Kasım ayı içinde çıkılan ihalenin iptal edildiğini belirten Taçoy, 6 Mart 2018’de ihalenin açılarak 9 Mart’ta tamamlandığını söyleyerek, “Sanki de yangından mal kaçırıldı” dedi.

Gelinen aşamada, yapılan işte bir yanlışlık olduğu şüphesi uyandığını söyleyen Taçoy, Su Dairesi’nin izin vermesi aşamasının nasıl gerçekleştiğini sordu.

Taçoy, “Yapılan yanlış, hükümet buna müdahale etmeli. İhalede de uygulamada da yanlış var” dedi.

Meclis’te daha sonra Sayıştay Komitesi’nin “Vakıflar İdaresi’nin Lara Beach Diye Bilinen Kumsal Plaj ve Çevre Arazilerinin Turistik Yatırım Amaçlı olarak 30 Yıl Süre ile Kiralanmasına İlişkin Çıkılan İhale Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”na ilişkin raporu görüşüldü.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar, değerli arazilerin kamu yararına ekonomiye katılması için ihaleye çıkılabileceğini ancak ihale duyurularının önceden yapılması gerektiğini söyledi.

Projeyi yapabilecek, tamamlayabilecek güce sahip yatırımcılara arazilerin kiralanması gerektiğini dile getiren Tatar, rakamı yüksek tutana değil projesini yapabilecek işletmelere kiralama yapılmasının esas olması gerektiğini belirtti.

Kamuoyu yararına olacak yöntemlerin izlenmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, “Burada bir değer vardır. Bunun için uzman komite oluşturulmalı. Nasıl bir işletme öngörülüyor değerlendirmeli. Şartname de buna göre hazırlanmalı. Bunları dikkate almadan ‘uzattım’ demek doğru değil. Gerekli cevaplar bize verilsin. Hangi mantığa ekonomik şart ölçüsünde uzatma olacak? Bu iş her şeye aykırıdır” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar, bu konuda şeffaflık ve kamuoyu duyarlılığına cevap veren yapı olmadığını söyleyerek, “Bir istismar var, mademki zamanı geldi, giderilmeli. Vakıflar İdaresi Müdürü’ne ve yönetimine buradan sesleniyorum: Bu işten hepiniz sorumlusunuz” dedi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, birlerine ihale ve kira yoluyla bir yerler verildiğini, bu arazilerin yatırım yapılmadan el değiştirdiğini, bunu Ersin Tatar gibi kendisinin de doğru bulmadığını söyledi.

Bakan Özyiğit, Saray Hotel’in bir kumarhane sahibine verildiğini, başka bir yerde Vakıf arazisi üzerine gece kulübü yapıldığını söyleyerek, “Bunları konuşmamız gerek” dedi.

Özyiğit, “Dome Otel’in bir sendikaya ve çalışanlara verilmesi doğru. Bunun sonuna kadar arkasındayız” dedi.

Cemal Özyiğit, partisinin merkez binasının da Vakıf malı olduğunu ve bunu söylemekten asla çekinmediğini dile getirdi.

BEROVA

UBP milletvekili Özdemir Berova da söz alarak Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihi ve doğal alanının korunması adına UBP olarak yasa önerisi sunulduklarını, ivedilik verilen 2 Nisan’ın üzerinden bir ay geçtiğini belirtti.

Berova, “Hükümetin öneriyle ilgili olarak yaptığı çalışmaların sonucu ne oldu? Bu bölgenin tarihinin ve doğal alanının korunması için ‘koruma alanı’ ilan edilmesi için neden bir aydır adım atmıyor, ilgili komite gündeminde başka yasa tasarısı olmamasına rağmen bunu neden gündemine almıyor?” diye sordu.