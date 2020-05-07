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Gönyeli’de ‘paket servis’ öncesi eğitim

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Gönyeli’de ‘paket servis’ öncesi eğitim

Gönyeli Belediyesi, küresel salgına yönelik tedbirlerini Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanların belirlediği protokoller çerçevesinde sürdürüyor.  Gönyeli Belediyesi uzmanları tarafından gelecek haftadan itibaren yeniden başlaması planlanan paket servislerle ilgili işletmecilere eğitim verildi.

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şube Sorumlusu Hüseyin Menderes ve Dr. Gıda Mühendisi Hüseyin Değirmenci tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında, 42 farklı gıda işletmecisi, paket servislerin en üst düzey sağlık tedbirleri alınarak yapılabilmesi için bilgilendirildi.

Bir yandan temizlik ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdüren Gönyeli Belediyesi, ‘’Tedarik” ve “Gıda Destek” programlarıyla da Covid-19 salgın sürecinde devam ettiriyor..

Bakanlar Kurulu’nun ‘tedbirlerin azaltılması’ kararının ardından Gönyeli Belediyesi yeni sürece yönelik sorumluluklarını da yerine getiriyor. 11 Mayıs’ta açılması beklenen işyerlerine sağlık tedbirleri ve hijyen kuralları anlatıldı, kriterler hakkında bilgi verildi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre büfe, kafeterya, pastane, unlu mamül üreticileri, çiğ köfteciler, kuru yemişçiler ve paket servisi yapacak tüm işletmelere bir saatlik eğitim verildi. Ayrıca, meyhane ve restoran işletmecileri de belediye tarafından bilgilendirildi, salgına karşı tedbirler hakkında eğitimden geçirildi.

Covid19 ile alakalı Dünya Sağlık Örgütü, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Çalışma ve ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın uygulanmasını istediği kurallar tüm işletmelere anlatıldı; yeni açılacak işyerlerinde korona sonrası hizmet dönemine geçiş, işyeri ve personel hijyeni yönünde bilgilendirme yapıldı. Esnafın soruları yanıtlandı ve Gönyeli Belediyesi Sağlık Birimi tarafından işyerlerinde bilgilendirmenin devam edileceği bildirildi.

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Etiketler; #Gönyeli
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