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Gönyeli’de kaçak yapılara af yok

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Gönyeli Belediyesi, imara aykırı gelişen ve belediye tarafından izinlendirilmeyen yapıyı kaldırdı

Gönyeli’de kaçak yapılara af yok

 

Gönyeli Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı duyarlı yurttaşlarla işbirliği içerisinde mücadelesini sürdürüyor.

 Zabıta ekipleri tarafından yapılan rutin denetimlerde Menekşe Sokak’ta imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yapı vatandaşla işbirliği içerisinde kaldırıldı.

Gönyeli Belediyesi kararlı denetimlerle Gönyeli sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmiyor.

Yapılan denetimlerde, Gönyeli’de imara aykırı gelişen ve belediye tarafından izinlendirilmeyen yapı kaldırıldı. 

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre “Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası’na aykırı olarak yapılan ve belediyeden gerekli izinleri alınmayan kaçak yapılaşma durdurularak, vatandaşla işbirliği içinde kaldırıldı” denildi.

 Zabıta şubesi tarafından yapılan kısa açıklamada, Gönyeli sınırlarında kaçak yapılaşmaya göz yumulmayacağı ifade edilerek, bundan sonraki dönemde de denetimlerin devam edeceği söylendi.

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