banner107
37 0
50 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
10 0
20 0
48 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
21 0
31 0
91 0
banner82
banner147

Gönyeli’de her eve erişebilecek fiberoptik internet projesi

banner27

Gönyeli’de her eve erişebilecek fiberoptik internet projesi
banner137

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’yi kabul etti.
Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Benli, çalışma planlarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gönyeli’de her eve erişebilecek fiberoptik internet altyapı hizmeti projelerinin olduğunu belirten Benli, bu konunun hükümet programında yer almasının sevindirici olduğunu kaydetti. 
Benli, Gönyeli’de altyapı çalışmalarının devam ettiğini de kaydederek, süren altgeçit projesi hakkında da Bakan Atakan’a bilgi verdi.
ATAKAN 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da konuşmasında, Gönyeli’de gerçekleştirilen değişimi beğeni ile izlediğini kaydetti ve Benli’yi tebrik etti.
Bakan Atakan, halka yönelik adımların her zaman destekçisi olacaklarını da dile getirerek, “Halkımızın ve Gönyeli’nin yararına olacak işlerde birlikte hareket edeceğiz” dedi. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.