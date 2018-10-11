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Gönyeli’de etkin denetim

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Büfelerden fırınlara, restoranlardan kuaförlere, marketlerden kasaplara kadar tüm alanlarda etkin denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi, okullarda da öğrencilerin güvenliği için denetim ve ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi

Gönyeli’de etkin denetim
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Gönyeli Belediyesi, yurttaşların gıda güvenliği ve hijyeni için etkin denetimlerini sürdürürken, bu alandaki çalışma programını da detaylandırdı.
Büfelerden fırınlara, restoranlardan kuaför salonlarına, marketlerden kasaplara kadar tüm alanlarda etkin denetimlerini sürdüren Gönyeli Belediyesi Sağlık ve Zabıta birimleri, su numunelerini de düzenli olarak alarak, tahlillerini yaptırıyor.
Su numunelerini her bölgede, bölge sakinleri ile birlikte alan Gönyeli Belediyesi uzmanları, 15 günde bir su tahlillerini düzenli olarak yaptırıyor.

 OKULLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ
Gönyeli’deki okul öncesi eğitim merkezi ve ilkokulda öğrencilerin güvenliği için tüm denetim, kontrol ve ilaçlama çalışmaları da yapıldı.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, belediyenin en temel görevlerinden birinin “denetim” olduğunu anımsatarak, bu yönde çalışmalarını hiçbir dönem aksatmadıklarını belirtti.
Benli, denetim çalışmalarını yıl sonuna kadar yeniden detaylandırdıkları bilgisini vererek, “En temel hedefimiz şudur, Gönyeli’de yaşayan herkes ve kentimizi ziyaret eden dostlarımız, kendilerini mutlak bir güven içinde hissetmelidir. İçtiği sudan fırından aldığı ekmeğe, kasabından marketine kadar her noktada Gönyeli Belediyesi’nin güvencesini yaşamalıdır” dedi.

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