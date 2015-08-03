Gönyeli'de engellere son

Engelsiz kent yaratma adına yoğun çalışma içinde olan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, "Gönyeli'yi Avrupa'nın en modern kentlerine eş noktaya ilerletmek için çok çalışacağız" dedi. Ortopedik Özürlüler...

Engelsiz kent yaratma adına yoğun çalışma içinde olan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, "Gönyeli'yi Avrupa'nın en modern kentlerine eş noktaya ilerletmek için çok çalışacağız" dedi. Ortopedik Özürlüler Derneği ise Benli’ye övgüler yağdırdı

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, GönyeliBelediyesi’nin önemli bir misyon üstlenerek engelsiz kent hayallerini gerçekleştirme yolunda attığı adımları takdirle izlediklerini söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, 'Engelsiz Kent' projesi için başlattığı katılımcılık ve bilgilenme çalışmaları kapsamında, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve heyetini kabul etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'nin davetiyle Gönyeli Belediye Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette "Engelsiz Kent" projesi kapsamında atılan adımlar ve bundan sonra hayata geçirilecek projeler konuşuldu.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin yazılı görüşlerini de sunduğu çalışma ziyaretinde karşılıklı deneyim paylaşımı yapıldı.

BENLİ: ENGELSİZ KENT GÖNYELİ İÇİN KARARLILIKLA İLERLİYORUZ

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, yeni dönemde "Engelsiz Kent" sözü vererek yola çıktıklarını belirterek, tüm mevzuatı yeniden gözden geçirdiklerini, yurttaşı bilgilendirdiklerini, Avrupa'daki örnekleri de inceleyerek katılımcı bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Benli, 'Engelsiz Kent' projesi için tüm sivil toplum örgütleri ve uzmanlarla bir araya gelme kararlılığında olduklarını anlatarak, "Ortak akıl, ortak enerji, bilgi ve deneyim paylaşımı ile yol haritamızı çok daha güçlü temellere dayandırmak istiyoruz" dedi.

'Engelsiz Kent' projesinin Gönyeli'nin çağdaşlaşma yürüyüşündeki zirvesi olacağını anlatan Ahmet Benli, "Gönyeli'yi Avrupa'nın en modern kentlerine eş noktaya ilerletmek için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

Gönyeli'nin tüm temel altyapı sorunlarını çözerek, yatırım ve hizmete en fazla bütçeyi ayırabilen bir yapıda olduğunu anımsatan Ahmet Benli, köyden kente dönüşümün ardından şimdi de 'Engelsiz Kent' hedefine kararlı adımlarla yürüdüklerini vurguladı.

İNŞAATLARA “ENGELSİZ” ŞARTI

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, şehir planlama ve yapılanma standartlarına yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirterek, Gönyeli’de kamuya hizmet veren yeni inşaatlara “engelsiz” şartı getireceklerini belirtti.

Benli, “Tüm inşaatlara ve alanlara engelsizlik şartı gelecek. Engelli yapılara yenileri eklenmeyecek, mevcut yapılar da yeniden düzenlenecek" dedi.

Gönyeli'de 290 kilometre uzunluğunda bir kaldırım yatırımı ön gördüklerini anlatan Benli, yollar gibi kaldırımların da tümüyle engelsiz kent odağında hizmet vereceğini, kaldırım projesini son derece önemsediklerini sözlerine ekledi.

Benli, kaldırımlarla ilgili düzenlemeleri Atatürk Caddesi ve Yenikent Merkez gibi bölgelerde uyguladıklarını kaydederek, bu projenin Gönyeli’nin tamamına yayılacağını belirtti.

Benli, “Kendi oluşturduğumuz çocuk oyun parkları ve dinlenme alanlarında da engelsiz kent projemizi uygulamaya başladık. Parklarımız engelsiz olacak. Engellilerimiz için oyun gruplarında farklı donanımlar olacak” diye konuştu.

KİBRİT: “TAKDİR EDİYORUZ”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, çağdaş düşünce ve yönetim anlayışı nedeniyle Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'yi tebrik ederek başladığı konuşmasında, "Engelli insanlarımız için böylesi projeler önemli bir eksikliktir, engelsiz bir kentte yaşamak hepimizin hayalidir. Gönyeli Belediyesi'nin Engelsiz Kent adımlarını takdirle izliyoruz" diye konuştu.

Gönyeli Belediyesi’nin projelerinin diğer belediyeler tarafından da örnek olarak alınmasını isteyen Kibrit, “Bugün baktığımız noktada daha çok işimizi var. Ama hedefe kararlı adımlarla yüründüğünü söyleyebilirim. Projenizi yakından ve ciddi olarak takip ediyoruz. Bu önemli projede bizlerle de işbirliği yaptığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde düşüncelerini açıkladı.

ÖNERİLERİNİ SUNDU

Günay Kibrit ziyaretin sonunda Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği olarak 'Engelsiz Kent Gönyeli' için görüşlerini içeren yazılı bir rapor sundu.

Raporda, Gönyeli'de yaşayan engelli bireylerin istatistiklerinin hazırlanması, engelli birimin oluşturulması, toplu taşıma araçlarında engellilere yönelik düzenleme, yaya geçitlerinde görme engelliler de dikkate alınarak sinyalizasyon sistemine geçilmesi, kaldırım işgallerinin önlenmesi, kamuya açık tüm tesislerde engelli tuvaletlerinin bulunması, iş yerleri ve önemli merkezlere ulaşım ve erişim engellerinin kaldırılması gibi öneriler yer alıyor.

· Gönyeli’nin Engelsiz Kent projesinde neler var?

· Tüm inşaatlara ve alanlara engelsizlik şartı gelecek

· Engelli yapılar yeniden düzenlenecek

· 290 kilometre uzunluğunda kaldırım yapılacak

· Yollar gibi kaldırımlar da tümüyle engelsiz olacak

· Parklar engelsiz olacak