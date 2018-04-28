Gönyeli’de çalışanların hakları iyileştirildi

Gönyeli Belediyesi’nde Mali Protokol imzalandı. Dev-İş Başkanı Felek, var olan hakların iyileştirildiğini söylerken, Başkan Benli ise çalışanlarının refahının kendileri için övünç kaynağı olduğunu vurguladı

Gönyeli Belediyesi’nde 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan Mali Protokol imzalandı.

Mali Protokol çerçevesindeki görüşme, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve Dev- İş Başkanı Hasan Felek, Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit ve Devrimci Genel İş yönetim kurulu üyesi Semih Kolozali arasında yapıldı.

Mali yükümlülükler ve özlük haklarının güncellenerek iyileştirildiği görüşme sonunda taraflar uzlaştı.

Toplantı sonrasında konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Hasan Felek, 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 yılını kapsayan Mali Protokol’ün görüşüldüğünü söyledi. Felek, Mali Protokol’de var olan hakların günün koşullarına göre iyileştirildiğini söyleyerek, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’ye ve Meclis üyelerine gösterdikleri sabır ve ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli de yaptığı konuşmada, çalışanlarının refahının kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, belediye emekçilerinin mutluluğunun, kentin hizmet kalitesinin ileriye taşınmasında en önemli unsur olduğunu belirtti.

“Çalışanların refah koşullarının iyileştirilmesi bizlerin övünç kaynağıdır” diyen Benli, bunun bütçe dengelerini koruyarak yapılmasının önemine de dikkat çekti.

Benli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yandan Gönyeli Belediyesi bütçesinde personel giderleri çağdaş ülkelerde olması gereken normlardadır, diğer yandan da Gönyeli Belediyesi çalışanlarının çalışma koşulları ülkemiz belediyesi içerisindeki en iyi koşullardır. Bu bize gurur veriyor. Uyumlu çalışmadan dolayı da sendikaya teşekkür ederiz”.