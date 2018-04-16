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Gönyeli’de bisikleti hayata dahil edeceğiz

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Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir ve Ogün Hamzaoğulları Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi ziyaret ederek, Benli’ye bisiklete katkıları nedeniyle plaket takdim ederken, Benli “Gönyeli’de bisikleti hayata dahil edeceğiz” dedi

Gönyeli’de bisikleti hayata dahil edeceğiz
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 Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir ve yarış organizasyonları sorumlusu Ogün Hamzaoğulları ile Gönyeli Belediyesi’nde bir araya geldi.
Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, Ekin Adademir ve Ogün Hamzaoğulları Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi ziyaret ederek, Benli’ye bisiklete katkıları nedeniyle plaket takdim etti.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Gönyeli’de bisikleti hayata dahil edeceğiz” diyerek, bu alanda faaliyet gösteren unsurların paydaşları ve yoldaşları olduğunu kaydetti.
Benli, Bisiklet Federasyonu’nun yaptığı organizasyonları desteklerini de belirterek, aldıkları plaketten dolayı onur duyduklarını söyledi
Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, Gönyeli’de yarattığı bisiklet yolları ve bisikletin ülkede gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Başkan Benli’ye teşekkür etti. 
Gönyeli Belediyesi’nin 3’üncü Uluslararası Bisiklet Yarışı’na da ciddi katkılar yaptığını ifade eden Adademir, bundan sonraki dönemde de belediyenin desteklerini beklediklerini belirtti.

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