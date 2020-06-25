Gönyeli'ye yeni kanalizasyon şebekesi

Gönyeli Belediyesi, Gönyeli sınırları içerisinde bulunan Kuzey Sokak ve çevresinin kanalizasyon alt yapısına bağlanması için ihaleyi kazanan şirketle sözleşme imzaladı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, imza töreninde yaptığı konuşmada Gönyeli’nin kanalizasyon şebekesinin yüzde 98’inin tamam olduğunu, bu ihale ile birlikte yüzde 98.4 gibi Kıbrıs adasının en üst hedefine ulaşacaklarını belirtti.

Benli, “İki sebepten mutlu olduk. Birincisi bu konuda tecrübeli insanlar bu işi yapacağı için çalışmanın kalitesinden eminiz. İkincisi Gönyeli’nin iş insanlarının belediyemizin ihalelerini alması ekonomik döngünün Gönyeli’de kalması demektir” diye konuştu.

İhaleyi alan şirket olan Nazlı Kardeşler Şirketi yetkilisi Osman Nazlı ise kendilerine güvenip ihaleyi veren Başkan Benli’ye teşekkürlerini iletti.



Benli: Yerin altı ve üstü planlı tek kentiz

Gönyeli Belediye Başkanı Benli konuşmasına devamla şu ifadeleri kullandı:

Gönyeli’nin en temel iki farklılığı biri üst yapısı Lefkoşa İmar Planı kapsamında planlı bir şehir olarak gelişmiş olması, ikincisi ise Gönyeli Belediyesi’nin yaklaşık 11 yıl önce kentin tamamlandığında oluşacak nüfusunu dikkate alarak hazırladığı yer altına yönelik planlarının Gönyeli Belediyesince hazırlanmasıydı. Bunlar yağmur suyu drenaj sistemi projesi, içme ve kullanma suyu projesi ve atık su sistemleri projesi olmak üzere 3 temel unsurdan oluşur. Nihayetinde Gönyeli ülkemizin tek, üst ve alt yapısı planlanmış tek kenti olma özelliğine sahiptir. Bu özelliğini çözüm noktasına kavuşturduktan sonra ise ülkemizde sadece Gönyeli’de olmak üzere hızlı gelişen altyapıları tam teşekküllü inşa edilerek arsalar oluşmaktadır.”

Benli, Gönyeli’de arsaların, İtalya’da ve güneydeki gibi bitmiş nüfusuna göre planlanmış tam altyapılı üretildiğini kaydederek, bu sebepten Gönyeli’nin büyümesinin kendisine altyapılarda yeni sorun eklemediğini söyledi.

Benli, bu durumun da her geçen gün Gönyeli’nin temel sorunları ve mali gücü noktasında önünü açtığını kaydetti.