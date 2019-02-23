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Gönyeli üst geçidindeki çile bitiyor

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Güzelyurt anayolundaki alt geçit projesiyle ilgili çok kısa bir sürede ara emrinin kalkacağını ve 10 günlük bir inşaat faaliyetinden sonra geçidin trafiğe açılabileceğini söyledi

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Gönyeli üst geçidindeki çile bitiyor
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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, mahkemelik olan ve inşası durdurulan Güzelyurt anayolundaki alt geçit projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Benli, çok kısa bir sürede ara emrinin kalkacağını ve 10 günlük bir inşaat faaliyetinden sonra geçidin trafiğe açılabileceğini söyledi.

BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, mahkemenin aldığı ara emri kararıyla inşaası durdurulan Güzelyurt anayolundaki altgeçit projesiyle ilgili soruları yanıtladı.

Benli, belediye olarak hedeflerinin daha iyi yaşanılabilen bir kent inşaa etmek olduğunu bu nedenle Gönyeli’nin trafik sorununu çözmek istediklerini kaydetti.

Gönyeli’nin bütününün ciddi anlamda trafikten sağlıklı bir şekilde faydalanabileceği bir çözüm üretildiğini belirten Benli, bu anlamda altgeçit projesini planlayanın Şehir Planlama Dairesi, uygulama sorumluluğunun ise Karayolları Dairesi’nde olduğunu kaydetti.

Ahmet Benli, uygulama sorumluluğunu belediye olarak üzerlerine aldıklarını ve yerine getirmek istediklerini kaydederek, bu noktada önlerine bir takım yasal prosedürlerin çıktığını dile getirdi.

Bu yasal sürecin tamamlanmasını beklemek durumunda olduklarının da altını çizen Benli, çok kısa bir sürede altğeçit projesini bitirerek yolun trafiğe açılmasını sağlayacaklarını vurguladı.

“Çok kısa süre sonra inşaat üzerindeki ara emirleri kalkacak. Bu konuda bir sıkıntı yok. 10 günlük bir inşaat faaliyeti ile de altgeçidi trafiğe açacak noktaya getireceğiz.”

Benli, mahkemenin yıkım kararı gibi bir karar üretme ihtimalinin olmadığını da söyledi.

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