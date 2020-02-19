Gönyeli için güzel şeyler yaptığınızı görüyoruz

İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Başkan Benli’ye övgüler yağdırdı: “Şehrinizin ve sizin çok güzel şeyler yaptığınızı duyuyor ve görüyoruz”

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Gönyeli’deki gelişimden övgüyle söz etti, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi kutladı.

İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Başkan Benli’yle görüştü.

Gönyeli Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ziyarette Benli ve Lillie, Yüksek Hizmet Standartlı kent vizyonunu konuştu, işbirliği olanakları üzerinde düşüncelerini paylaştı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, İngiltere’nin adayla tarihi ve hukuki bağları olduğunu ifade ederek, “İngiltere’de yaşayan ve öğrenim gören bir çok Kıbrıslı Türk vardır, ayrıca, ülkemizde İngiliz kültürünün izleri varlığını korumaktadır. Çok sayıda İngiliz aile de hayatını adamızda sürdürmektedir. Kıbrıs’ın garantör ülkelerinden biri de İngiltere’dir, o nedenle, elbette ilişkilerimiz önemlidir” diye konuştu.

“İngiltere, yerel yönetim anlamında da işbirliği yapabileceğimiz rol modellerden biridir, böylesi bir ülkenin yüksek komiserinin ziyaretinden mutluluk duyduk” diyen Ahmet Yalçın Benli, projeleri hakkında bilgi verdi.

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ise sıcak karşılama için Ahmet Benli’ye teşekkür etti. Lillie, Lefkoşa’da ikamet etmesi nedeniyle Gönyeli’nin komşusu sayıldığını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ta bir çok yeri ziyaret ederken, yolunun mutlaka Gönyeli’yle de kesiştiğini anlattı.

Lillie, Gönyeli Belediye Başkanı’nı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu da ifade ederek, şunları söyledi:

“Birleşik Krallık ile Kıbrıs arasında çok güçlü bağlar var. Özellikle Kıbrıslı Türklerle çok güzel ilişkilerimiz var. Hem burada yaşayan hem de İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle ilişkilerimizi önemsiyoruz. Kıbrıslı Türkler, İngiltere’deki hayata çok büyük katkılar yapıyorlar. Güzel şehrinizi ziyaret etmekten çok mutluyum. Şehrinizin ve sizin çok güzel şeyler yaptığınızı duyuyor ve görüyoruz. Bunlar konusunda daha fazla bilgi almaktan mutluluk duyacağım.”