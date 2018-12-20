Gönyeli hedef büyüttü

Gönyeli Belediyesi, 2019 yılında hizmet kalitesini daha da artırmayı ve yine birçok ilklere imza atmayı planlıyor. Gönyeli Belediye Başkanı Benli, 2025 hedefini “Rum kesimindeki Strovolo’yu geride bırakmak” olarak açıkladı

Ülkede 28 belediye arasında en güçlü alt ve üst yapısına sahip olan Gönyeli Belediyesi, 2019 yılında hizmet kalitesini daha da artırmayı ve yine birçok ilklere imza atmayı planlıyor.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, 2025 hedefini “Rum kesimindeki Strovolo’yu geride bırakmak” olarak açıkladı.

Benli, Gönyeli’nin köyden kente dönüşüm yolunda altyapı aşamasının büyük ölçüde geride bırakıldığını ve ülkenin 28 belediye arasından en güçlü alt ve üst yapısına sahip olduğunu söyledi.

Ahmet Benli, 2018’de yapılan ve 2019’da hayata geçirilmesi planlanan projelerini Merit Otel’de dün düzenlediği yemekli basın toplantısıyla açıkladı.

Yoğun katılımın olduğu toplantının ilk bölümünde Gönyeli Belediyesi Şehir Plancısı Merter Refikoğlu tarafından “Gönyeli Belediye Bulvarı”ndaki cadde dönüşümü tanıtıldı.

Refikoğlu, Gönyeli Belediye Bulvarı değişim projesi hakkında sunum gerçekleştirdi ve projenin 4 milyon TL’ye mal olduğunu ve %80’lik kısmının Gönyeli halkının vergileriyle yapıldığını aktardı.

BİSİKLET YOLU, AVRUPA ÜLKELERİYLE AYNI

Refikoğlu, bölgede bazı eleştirilere neden olan bisiklet yolu için gelişmiş Avrupa ülkelerinden fotoğraflı örnekler gösterdi ve Gönyeli Belediyesi’nin de bu ülkelerdeki projeleri örnek aldığını belirtti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de, cadde dönüşüm projelerinin 2018 yılında da devam ettiğini, engelsiz kent olma yolunda, hayatın emrettiği düzene geçmenin gerekli olduğunu ifade etti.

Benli, “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” vizyonlarının en son yaşanan sel felaketiyle ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Gönyeli’de “Köyden Kente Dönüşüm”ün ardından güçlü bir bütçe yapısı ve insan kaynağı yarattıklarını belirten Ahmet Y. Benli, geleceğe çok daha güvenli baktıklarını ve yeni projeleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Yeni dönemde 130 kilometre anayol ve 260 kilometre detay yollar için çalışmaların süreceğine işaret eden Benli, 2025 yılına kadar yaya, hamile, yaşlı ve çocuklara en iyi kamusal alanları sunarak “Rum kesimindeki Strovolo’yu geride bırakmayı hedef belirlediklerini” kaydetti.

Gönyeli’de 11 bine yakın konut olduğunu, 33 bin nüfus tahmin ettiklerini belirten Ahmet Y. Benli, 3 bin yeni konut izni verdiklerini söyledi.

Trafik yoğunluğuna da değinen Benli artan nüfus ve araç sayısının Gönyeli sakinlerinin yaşam kalitesini aşağıya çektiğini ve bunlara çözüm arayışına devam edeceklerini belirtti.

Merkezi hükümetin görevi olmasına rağmen, tüm okullara akıllı tahtalar alındığını, 33. çocuk parkının bitirilip 34. parka geçildiğini anlatan Benli, fiber optik internet bağlantılarının yine merkezi hükümetin görevlerinden biri olmasına rağmen 2019 yılının sonuna kadar Gönyeli halkıyla buluşturulacağını ifade etti.

Çevre yoluna ek olarak bir yol daha yapılacağını ve eksik asfaltlamaların da bitirileceğini söyleyen Benli, Kapalı Tenis Kortu için ihaleye çıkmalarına rağmen firmaların başvurmadığını, bunun için önümüzdeki yıl bir ihaleye daha çıkılacağını anlattı.

Benli, bunlara ek olarak yağmur suyu drenajı ile ilgili çalışmaların devam edeceğini, önümüzdeki yaz dere yataklarının da sel sularını en iyi şekilde boşaltımını sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini ifade etti.

Benli, inşaat atıkları için yeni bir servis kurulacağını, zabıtanın kent denetimini artıracaklarını, Yaşlılara Hizmet Birimi’nin hizmet sıklığını yarı zamana indireceklerini, yüksek basınçlı su sistemine geçilerek evlerde hidrofor kullanımının kaldırılacağını da bildirdi.

Gençlik festivalleri ve çocuk şenliklerinin devam edeceğini de söyleyen Benli, Gönyeli İlkokulu’ndaki atletizm parkurunun bitirileceğinin ve Bisiklet Eğitimi Gelişim Parkuru’nun da tamamlanacağının altını çizdi.

“CTP’DEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR MUSUNUZ?”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Benli “Bu kadar başarılı bir başkan olduğunuza göre CTP’den Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünür müsünüz?” sorusuna karşı “Şimdi Belediye Başkanıyken bile geceleri zor uyuyorum” şeklinde yanıtladı.

Benli bir soruya karşılık gerçekleştirmek istediği fakat henüz yapamadığı icraatları da “Kapalı Tenis Kortu ve Amfi-tiyatro” olarak açıkladı.