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Gönyeli - Güzelyurt yolu tek yön olarak trafiğe açıldı

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Gönyeli - Güzelyurt yolu tek yön olarak trafiğe açıldı
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Polis Genel Müdürlüğü, Gönyeli Alt Geçit Projesi nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı bulunan Lefkoşa - Güzelyurt çift şeritli yolunun Güzelyurt yönüne gidiş istikameti trafiğe açıldığını bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu duyuru  şöyle:

Sürücülerin Dikkatine !
Gönyeli Alt Geçit Projesi nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı bulunan Lefkoşa - Güzelyurt çift şeritli yolun son etap çalışmaları tamamlanmak üzere. Yolun Güzelyurt yönüne gidiş istikameti trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çift yönlü olarak trafiğe açılacak. Lefkoşa giriş yönündeki çalışmalar halen devam ediyor. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur.

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