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Gönyeli - Güzelyurt anayolunda alt geçit projesi başladı

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Gönyeli - Güzelyurt anayolunda alt geçit projesi başladı
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 Gönyeli Belediyesi, Gönyeli - Güzelyurt yolunda, trafik yol güvenliğini artıracak ve trafiği rahatlatacak alt geçit projesinin başlatıldığını ve bu nedenle yolun çift taraflı olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, alt geçit projesine başlanması nedeniyle önümüzdeki pazar gününden itibaren, Vedat Benzinci bölgesindeki proje çalışmaları tamamlanana kadar Gönyeli - Güzelyurt yolu trafiğe kapalı olacak.

Haziran ortalarına kadar sürmesi beklenen çalışma boyunca söz konusu bölgede trafik Gönyeli-Güzelyurt güzergahında yolun güneyindeki, Güzelyurt-Gönyeli güzergahında ise yolun kuzeyindeki servis yollarından sağlanacak. 

Bu amaçla polis ve Karayolları Dairesi'yle birlikte bir düzenlemeye gidildiği belirtilirken sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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