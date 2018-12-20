Gönyeli'de yol eylemi

Güzelyurt Eylem Komitesi, Gönyeli’de inşaatı ara emriyle durdurulan alt ve üst geçidin trafik ve ulaşımda yarattığı mağduriyeti protesto etmek için eylem düzenledi.

Güzelyurt’tan araçlarıyla eylem yerine gelen vatandaşlar, üst geçidin bulunduğu noktada “Mahkemeler Bağımsız Vatandaş Mağdur” ve “Gecikmiş Adalet Adalet Değildir” pankartları açarak, yolla ilgili kararın bir an önce verilmesini ve yolun yeniden çift şerit olarak trafiğe açılmasını talep etti.

Güzelyurt Eylem Komitesi adına hazırlanan basın açıklamasını Mehmet Güneş okudu. Güneş, yaşamını yitiren gazeteci Raif Özgüren’e de Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

“SİYASİ DEĞİL İNSANİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık bir yıldır Gönyeli Alt Geçit Projesi nedeniyle bu noktada kapalı olan Güzelyurt-Lefkoşa çift şerit yolunun ulaşımda halkımıza yaşattığı sıkıntılara dikkat çekmek için burada toplandık. Burada yapmış olduğumuz eylem siyasi değil insani bir eylemdir. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların yanında yolun kapalı olması ambulansların seyrini de geciktirmektedir.

Burada kimseyi suçlamaya gelmedik. Buraya bu ülkenin sahipsiz olmadığını, vatandaşlar olarak en iyi hizmeti almaya hakkımız olduğunu hatırlatmaya geldik. Ancak bir yolun bir yıla yakın kapalı olmasını görüp bu konuda gerekli girişimleri yapmayan yetkililer, görev ve yetkilerini ihmal ediyorlarsa suçları vardır.

Gönyeli Alt Geçit Projesi’nin mahkeme ara emriyle durdurulduğunu da biliyoruz. Peki ara emri ile ilgili olarak mahkemenin kararı bir yıl daha uzarsa bu halk bir yıl daha mı bekleyecek? Bu noktada yolun yeniden trafiğe açılması için bağımsız mahkemeleri, Ulaştırma Bakanlığı’nı ve Gönyeli Belediyesi’ni en erken zamanda gerekli girişimleri yapmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle halkımızın yeni yılını şimdiden kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.”

“40 BİN KİŞİ MAĞDUR”

Eyleme katılan vatandaşlar ayrıca, mahkemenin konuya derhal el atmasını istedi ve yolun açılışının geciktirilmesinin 40 bin kişiyi mağdur edeceğini belirterek Cumhurbaşkanı’nı ve Başbakan’ı da konuya müdahil olmaya çağırdı.

“ULAŞTIRMA BAKANI TELEFONLARA BİLE BAKMIYOR”



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bölgedeki bazı konut ve iş yeri sahiplerinin uğradığı mağduriyete kayıtsız kaldığını savunan bazı vatandaşlar da Atakan’ın “önceleri inşaatın izinsiz olduğu nedeniyle yapılmayacağını söylerken, şimdi ise telefonları cevapsız bırakmakla” eleştirdi.

“NARENCİYE SEZONU YAKIN…GÜNDE 100 TIR BU YOLU KULLANACAK, KAOS ÇIKACAK”

Güzelyurt’tan eyleme katılan bazı vatandaşlar da 10 gün sonra narenciye sezonunun açılmasının beklendiğini ve yolu günde 100 tırın kullanmak zorunda kalacağını belirterek, ambulansların da normal vatandaşların da ulaşım sorununun büyüyeceğini belirtti.

Eylemciler, Girne yolunda yitirilen canlar gibi canlar yitirilmeden bir an önce yol için yapılması gerekenlerin yapılması talebinde bulundular.