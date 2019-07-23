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Gönyeli'de yangın

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Gönyeli’de Soylu Sokak üzerindeki bir villada yangın çıktı.

Gönyeli'de yangın
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Polis’ten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında,  Gönyeli'de Soylu Sokak üzerinde bulunan iki kattan oluşan bir villada tadilat maksatlı ısıtma yöntemi ile boya kazıma işlemi yapıldığı sırada çatının ahşap kısımlarının tutuşması sonucu, çatının 15 metrekarelik kısmı yanarak zarar gördü. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

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