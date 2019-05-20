Gönyeli'de elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Gönyeli’de bazı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 14.00 saatleri arasında olacak.

Kesintiden Gönyeli’deki Suludere Sokak, Ünüvar Sokak, Bindalı Sokak, Şht. Ali Yusuf Hacı sokak, Şanlı Ova Sokak, Çamlıbel Soka