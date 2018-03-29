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Gönyeli'de bisiklet kursları yeniden başlıyor

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Gönyeli'de bisiklet kursları yeniden başlıyor
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Gönyeli Belediyesi, üçüncü bisiklet kursunu, 18 Nisan’da Gönyeli SAM’da başlatıyor.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Avrupa kentlerinde olduğu gibi bisiklet kullanım alışkanlığını ileriye taşımak amacıyla bisiklet yollarının yapımına da devam edildiği kaydedildi.

Taçam Gökbörü eğitmenliğinde çocuk ve yetişkinlere yönelik bisiklet sürme kursu 18:00-19:30 saatleri arası yer alacak. 12 yaş altı olan ve kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklara kullandıkları bisiklet hediye olarak verilecek.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, bisikleti Gönyeli’de bir yaşam kültürü haline getirmek hedefiyle çalıştıklarını ve bu anlamda önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Benli, “Belediyemiz, titiz bir ihale sonrasında çocuklar ve yetişkinler için olabilecek en avantajlı fiyatlarla 500 bisikleti kentimize kazandırmıştır” dedi.

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