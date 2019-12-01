Gönyeli çemberi felç oldu

Gönyeli çemberinde yapılan yol tamir çalışmaları nedeniyle bölgede trafik felç oldu

Gönyeli Çemberinde yaşanan aşırı trafik sıkışıklığından dolayı, Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları istendi.

Polisten yapılan duyuru şöyle:

“Gönyeli Çemberinde yapılmakta olan yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle aşırı bir trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Güzelyurt, Gönyeli ve Boğazköy istikametinden gelen sürücülerin Metehan Çevre yolunu kullanmaları önemle rica olunur.”

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Gönyeli çemberindeki bakım onarım çalışmalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Atakan, paylaşımında bakım onarım çalışmalarının 4 gün daha süreceğini duyurdu. Bu süreç içerisinde biraz sıkıntı çekileceğini belirten Atakan, çalışmalar tamamlandıktan sonra söz konusu bölgede sorunların giderilmiş olacağını aktardı. Atakan paylaşımında; “Gönyeli çemberi bakım onarım çalışmaları dün gece (önceki gece) itibariyle başladı. Temel takviye ve iki kat asfaltlama şeklinde ve gece de sürecek çalışmaların 4 gün devamı planlanıyor. Bu süreçte biraz sıkıntı çekeceğiz ama sık kullanılan bu noktadaki sorunlar giderilmiş olacak.” ifadelerine yer verdi.