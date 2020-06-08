Gönyeli Belediyesi'nden şoförlere Covid-19 eğitimi

Gönyeli kent sınırları içerisinde toplu taşımada görev yapacak olan firma ve şoförlere, uzmanlar tarafından kişisel hijyen ve Covid-19’la ilgili tedbirler anlatıldı

Gönyeli Belediyesi, küresel salgın Covid-19 döneminde yeniden açılma süreciyle ilgili eğitimlerini sürdürüyor.

Gönyeli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli kent sınırları içerisinde toplu taşımada görev yapacak olan firma ve şoförlere, uzmanlar tarafından kişisel hijyen ve Covid-19’la ilgili tedbirler anlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık otoriteleri tarafından belirlenen kriterler eşliğinde, salgın sürecindeki koruyucu tedbirler kapsamlı olarak şoförlere aktarıldı.

Gönyeli Belediyesi uzmanları, genel Covid-19 eğitimi, kişisel hijyen uygulamaları ve toplu taşımacılıkta alınacak önlemler ayrıca yeni dönem uygulamaları konusunda şoför ve ulaştırma personelini eğitti. Ulaştırma sektörünün hizmete başlaması ile Gönyeli kentine hizmet verecek işletme ve şoförler yeni süreç konusunda eğitildi.