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Gönyeli Belediyesi'nden örnek çalışma

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Gönyeli Belediyesi'nden örnek çalışma
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Su faturalarını düzenli olarak ödeyen Gönyeli’deki yurttaşlara, Belediye tarafından çevre dostu çantalar hediye ediliyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre için önemli bir kirlilik oluşturan naylon poşet kullanımını azaltmak yönünde, kumaş ya da bez çanta kullanımını teşvik eden Gönyeli Belediyesi, “Daha temiz bir ülke için bilinçli tüketicileri saygıyla selamlıyoruz” dedi.
Su faturalarını düzenli olarak ödeyen Gönyeli’deki yurttaşlara, belediye tarafından çevre dostu çantalar Belediye veznelerinden hediye ediliyor. Ayrıca, ödemelerini otomatik ödeme veya banka aracılığı ile yapan vatandaşlar, çantalarını Belediye veznelerinden temin edebilecek.

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