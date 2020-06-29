Gönyeli Belediyesi fiberoptik protokolü imzalandı

Gönyeli Belediyesi’ne fiberoptik altyapısı için ihaleye çıkma yetkisi veren protokol imzalandı. Gönyeli Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli imza koydu.

BENLİ: “GÖNYELİ’NİN HERKESİN YAŞAMAK İSTEYECEĞİ BİR YER OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda gerçekleşen imza töreni öncesinde Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’nin herkesin yaşamak isteyeceği bir yer olması için çalıştıklarını ve yeni çağın altyapısı, eve kadar fiberoptik döşenmesi için gereken yetkiyi alacakları protokolü imzalayacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu ihalenin Telekomünikasyon Dairesi’nin teknik desteğiyle, Gönyeli Belediyesi’nin sorumluluğunda yürütüleceğini söyleyen Benli, tahmini bedeli 1.3 milyon dolar olacak yatırıma destek veren herkese teşekkür etti.

Benli, Gönyeli’nin diğer kentlere de örnek olmasını temenni etti.

ATAKAN: “FİBEROPTİK DÖNÜŞÜMÜNÜN İLK ALTYAPISI GÖNYELİ İLE BAŞLAYACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülke genelinde hayata geçirmeyi planladıkları fiberoptik dönüşümünün ilk altyapısının Gönyeli ile başlayacağına işaret ederek, Gönyeli Belediyesi'nin, bu protokolle fiberoptik konusunda bir adım öne geçtiğini belirtti.

"Artık çağın geldiği noktada, belediye hizmetlerinin sadece aydınlatma, çöp toplamanın bir adım ötesinde olduğunu düşünüyoruz” diyen Atakan, bu bağlamdaki adımlarından ötürü Gönyeli Belediye Meclis'ine teşekkürlerini ileterek, bu güzel başlangıcın herkese hayırlı olmasını diledi.