Gönyeli Belediyesi, çıtayı yükseltiyor

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Gönyeli’de yüksek hizmet kalitesi ve çağdaş kent anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, planlamanın önemine dikkat çekti

Gönyeli Belediyesi, “yüksek yaşam nitelikli kent” hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şehir Planlama Dairesi’nin “Lefkoşa İmar Planı”nı çerçevesindeki çalışmaları çerçevesinde, Gönyeli’nin hedef ve projeleri de masaya yatırıldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’de yüksek hizmet kalitesi ve çağdaş kent anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, planlamanın önemin dikkat çekti.

“Eşitlikçi, dürüst ve adil yönetim en önemli avantajımızdır ancak tek başına yeterli değildir, yüksek yaşam nitelikli kent için geleceği doğru planlamayız” diyen Ahmet Benli, “İmar Planı”nın önemine dikkat çekti.



UZMANLARLA TOPLANDILAR

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli başkanlığındaki toplantı belediye binasında yapıldı. Şehir Planlama Dairesi yetkileri yanı sıra Gönyeli Belediyesi’nden uzmanların da katıldığı toplantıda, yüksek yaşam kaliteli bir kente yönelik hedef ve beklentiler aktarıldı.

Eski kent merkezinin dönüşümü ve geliştirilmesi, imara yeni açılan bölgelerin yönetimi, oto park düzenlemeleri, siteler kavramı ve yönetimi, planlı büyüme ve gelişim gibi pek çok başlık “yüksek yaşam nitelikli kent” hedefi doğrultusunda ele alındı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, toplantının son derece verimli olduğunu belirterek, fiber optik projesinden cadde dönüşümlerine, kent temizliğinden sosyal aktivitelere kadar farklı başlıklarda da uzmanlarla çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.