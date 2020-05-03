Gönyeli Belediyesi birçok hizmet bedelinden gecikme zammı almayacak

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli başkanlığında toplanan meclis; içme suyu, kanalizasyon kullanım ücreti, temizlik, sağlık harcı ve diğer borçların ödeme sürelerini haksız gecikme zammı oluşmaması için oy birliği ile erteleme karar aldı

Gönyeli Belediye Meclisi yaptığı toplantı sonucu salgın süreci nedeniyle bir çok hizmetin ödeme sürelerini uzattı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli başkanlığında toplanan meclis; içme suyu, kanalizasyon kullanım ücreti, temizlik, sağlık harcı ve diğer borçların ödeme sürelerini haksız gecikme zammı oluşmaması için oy birliği ile erteleme karar aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle sağlık protokolüne uyumlu olarak toplanan Gönyeli Belediye Meclisi, Bakanlar Kurulu kararlarını da dikkate alarak kararlar üretti.

Gönyeli Belediyesinden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediye Meclisi şu kararları aldı:

“Son ödeme süresi Bakanlar Kurulu kararı nedeniyle belediye veznelerinin kapalı olduğu döneme denk gelen ocak – şubat – mart faturaları ile tahsil edilen içme suyu, kanalizasyon kullanım ücreti, temizlik, sağlık harcı ve diğer borçlara yönelik son ödeme süresinin 12 Haziran 2020 tarihine uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

İşyerlerinin ‘işyeri bulundurma harcı’ Bakanlar Kurulu kararı ile resmi açılış süresinden itibaren ödeme süresi 1 ay sonrasına uzatılmıştır. Ancak açık olan işyerlerinin mayıs sonu ödemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Kesim hane ve et taşıma ücretleri mart-nisan 2020 aylarını kapsayan dönemin ödeme süresi mayıs sonuna uzatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Belediye dükkanları kiraları kapalı oldukları sürece bağışlandı

Gönyeli Belediyesince kiraya verilen Belediye dükkanları için söz konusu işletmenin Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı olduğu sürede kira ödemelerinden muaf tutulmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.”