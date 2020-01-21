Gönyeli Belediye Bulvarı'na yeni otobüs durakları

Gönyeli Belediye Bulvarı yeni otobüs duraklarına kavuşuyor.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönyeli Bulvarı için paslanmaz çelikten özel olarak tasarlanan toplam dört durak Belediye Bulvarı’na monte ediliyor.

Açıklamaya göre, otobüs duraklarının ergonomik yapısının yanı sıra hava sıcaklığı ve saat gibi göstergeleri de olacak.

Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki dönüşüm; yağmur suyu drenajı, elektrik hatlarının yer altına indirilmesi, kaldırımların tamamlanması, yaya ve araç rampaları, yaya geçitleri, bisiklet yolları, otoparklar, yol ağaçlandırması ve peyzajı, yatay ve düşey trafik işaretleri ile trafik ışıklarını da içerecek şekilde tamamlanmıştı.