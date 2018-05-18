Gönyeli Belediye bulvarı 36 saat trafiğe kapatılacak

Gönyeli Belediye bulvarı, “cadde dönüşüm çalışmaları” kapsamında yarın akşamüzerinden Pazartesi sabaha kadar trafiğe kapatılacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, caddedeki trafik akışı yarın 18.00’den itibaren pazartesi sabah 06.00’ya kadar 36 saat duracak. Trafik, levhalarla alternatif yollara yönlendirilecek.

Gönyeli Belediyesi, bulvara herhangi bir noktadan araç-giriş çıkışı olamayacağını duyurarak, bölgede kalan vatandaşlarınyarın saat 18.00’den önce araçlarını çalışma alanından çıkarmasını, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını istedi.