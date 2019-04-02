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Gönyeli Alt ve Üst Geçit Projesi yeniden başlıyor

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Gönyeli Alt ve Üst Geçit Projesi yeniden başlıyor
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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli modern alt ve üst geçit projesinde yeniden çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Benli, yaptığı yazılı açıklamada, Gönyeli'de trafik yol güvenliğini artırmak ve trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla başlattıkları “Gönyeli Alt ve Üst Geçit Projesi”nin bazı çevrelerin yargıya başvurması sonucu 10 aydır kesintiye uğradığını anımsattı.

Yargı kararının, yıkım ya da projenin engellenmesi yönündeki tüm taleplerinin reddedildiğini ifade eden Benli, projelerinin önündeki engellerin tümüyle ortadan kalktığını söyledi.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, mahkeme, Gönyeli Belediyesi'nin davacılara toplam 70 bin TL tazminat, mahkeme masrafı olarak da 20 bin TL ödemesine karar verdi.

“TRAFİK AKIŞINDA YAŞANAN SIKINTI EN ERKEN ZAMANDA ORTADAN KALDIRILACAK”

Ahmet Benli, konuyla ilgili açıklamasında, modern alt ve üst geçit projesiyle birlikte kapsamlı çevre düzenlemesi için yeniden çalışmaya başlayacaklarını ifade ederek, bu süreçte trafik akışında yaşanan sıkıntıyı en erken zamanda ortadan kaldıracaklarını kaydetti.

Benli, “İlgili yolu kullanan herkesin sabrına, güvenine, anlayışına teşekkür ediyoruz” dedi.

“ARAÇ, YAYA VE BİSİKLET ULAŞIMI İÇİN İMKÂNLARI GELİŞTİRECEĞİZ”

Ahmet Yalçın Benli, proje hakkında bilgi vererek, Nisan 2018’de 5 milyon TL bir yatırım bütçesiyle başlattıkları projenin, tümüyle toplum yararına ve mühendislerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Benli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Projemizin tamamlanması ile birlikte kentimize yaraşır çağdaş bir düzenlemeyle trafik yol güvenliğini çok daha ileriye taşıyacak; araç, yaya ve bisiklet ulaşımı için imkânları geliştireceğiz.”

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