Gönyeli adım adım temizleniyor

Ülkedeki en kapsamlı temizlik kampanyası Gönyeli’de başladı. Gönyeli Belediye Başkanı Benli, bunun sadece bir temizlik kampanyası değil, kentin yıllık bakıma alınması olduğunu vurguladı

Gönyeli Belediyesi kenti kapsamlı bakıma aldı, temizlik kampanyası başladı. Her yıldan farklı olarak bu yıl temizliği, iki etaplı olacak şekilde tüm yıla yaymayı kararlaştıran Gönyeli Belediyesi, kentin tüm yıl boyunca çok daha temiz olmasını hedefliyor.

Kent temizliğini “Geleneksel” olarak iki bölgede planlayan Gönyeli Belediyesi, çalışmalarına yoğun şekilde başladı.

Gönyeli’nin yüzde 55’ine tekabül eden kısmın temizliğini belediyenin kendi temizlik ekibi üstlenirken, geriye kalan yüzde 45’lik kısmı için çıkılan ihaleyi ise Mehmet Pastırmacı şirketi kazandı.

2019 yılı temizlik ihalesi şartnamesine göre yıllık bakım ve temizlik 95 takvim gününde tamamlanacak. Kampanya, 2 Mayıs’ta başladı.

Temizlik kampanyasında toplam 4 dozer, 4 kamyon, 3 çekirge tipi kamyon, 3 traktör, yol ve kaldırım olmak üzere 2 süpürge aracı, 1 çöp konteyner yıkama aracı ve 40 kişilik temizlik elemanı çalışacak.

Gönyeli Belediyesi, her yıl olduğu gibi yine “Genel Bakım ve Kapsamlı Temizlik Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, ülkedeki en kapsamlı temizlik kampanyasını her yıl Gönyeli’de tekrarladıklarını belirterek, “Bu sadece bir temizlik kampanyası değil, kentin, yıllık bakıma alınmasıdır” diye konuştu.

Tüm sokakları rutin olarak yıl boyunca temizlenen Gönyeli kentinde, evsel atıklar düzenli toplanıyor, çöp konteynerleri yıkanıyor. Gönyeli kenti merkezinden en uzak ara sokağına kadar yıllık genel bakımdan geçiriliyor.

Benli, kapsamlı temizlik kampanyası dışında ana caddeleri sık periyotlarda, ara sokakların da 2 haftada bir süpürüldüğünü, temizliğin yıl boyunca sürdüğünü anımsattı.