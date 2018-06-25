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Gökyiğit; uyuşturucu madde sorununun çok boyutlu bir sorun

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Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit, uyuşturucu madde sorununun çok boyutlu bir sorun olup, mücadele yargı ve güvenlik boyutlarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve iktisadi boyutları da içerdiğini belirtti.

Gökyiğit; uyuşturucu madde sorununun çok boyutlu bir sorun
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Gökyiğit,  26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Gökyiğt açıklamasında,  uyuşturucu maddelerin,  kullanımı ve bağımlılığı, ortaya çıkarttığı sonuçlar nedeniyle, sadece kullanan kişiyi etkilemeyip,başta yakın çevresi olmak üzere tüm toplumda önemli bir sağlık sorunu olmakta ve  gerek sosyal, gerekse ekonomik bağlamda bütün insanlığı tehdit  etmekte olduğunu belirtti.

Özellikle son zamanlarda hızla yayılan yeni sentetik uyuşturucuların  büyük sorunlar yarattığını belirten Gökyiğit, madde bağımlılığının yol açtığı fiziksel, ruhsal ve toplumsal sorunlar hakkında bilgilendirmenin, mücadelenin ilk basamağı olup, evde, okulda, sivil toplumda yapılan eğitimlerin yanı sıra televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarının kullanılması da mücadelede etkin bir rol oynadığını kaydetti.

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