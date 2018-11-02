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Gökbörü ailesi yasta

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Aslen Peristeronalı olan, merhum İbrahim Çemali Gökbürü’nün eşi, emekli öğretmen Suna Gökbörü, dün yaşamını yitirdi.

Gökbörü ailesi yasta
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Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesinde ikamet eden ve 74 yaşında hayata gözlerini yuman Suna Gökbörü, üç çocuk sahibiydi.

Gökbörü, bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda İsmail Safa Cami’sinde kılınacak öğle namazı sonrasında toprağa verilecek.

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