Gökbörü ailesi yasta

Aslen Peristeronalı olan, merhum İbrahim Çemali Gökbürü’nün eşi, emekli öğretmen Suna Gökbörü, dün yaşamını yitirdi.

Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesinde ikamet eden ve 74 yaşında hayata gözlerini yuman Suna Gökbörü, üç çocuk sahibiydi.

Gökbörü, bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda İsmail Safa Cami’sinde kılınacak öğle namazı sonrasında toprağa verilecek.