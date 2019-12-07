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Gökalp’in kalbi dayanamadı

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Yedikonuk’ta yapay kalp ile yaşayan iki kardeşten biri olan Yusuf Gökalp, yaşamını yitirdi

Gökalp’in kalbi dayanamadı

 

Yedikonuk köyünde geçirdikleri kalp rahatsızlığı sonucunda yapay kalp ile yaşayan iki kardeşten biri olan Yusuf Gökalp, önceki gün hayata tutunamayarak vefat etti.

Yedikonuk köyünün sevilen isimlerinden olan Yusuf Gökalp, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

 Geçirdikleri kalp rahatsızlığı sonucunda Yusuf Gökalp, kardeşi Adem Gökalp ile 4 yıldır yapay kalp aracılığı ile yaşıyorlardı.

Gökalp kardeşler, içinde yapay kalp olan 3 kiloluk bir çanta ile yaşadıklarını ifade etmiş ve organ bağışının önemine dikkat çekmişti. Yusuf Gökalp kalp nakli olacaklar listesinde idi. 

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