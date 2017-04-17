Gök gürültülü sağanak yarın da etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, havanın yarın gök gürütülü sağanak yağmurlu, haftanın diğer günlerde ise parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi

Bölgeyi etkisi altına alan gök gürültülü sağanağın yarın da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, havanın yarın gök gürütülü sağanak yağmurlu, haftanın diğer günlerde ise parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi.

Dairenin 18-24 Nisan tarihleri arasındaki hava durumuna ilişkin raporuna göre, hava yarın alçak basınç sistemi ile üst atmosferde serin ve nemli; diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Buna göre hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 22-25 ºC dolaylarında seyredecek; rüzgar ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.