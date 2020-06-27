GÖÇMENKÖY’DE HIRSIZLIK ZANLISI TUTUKLANDI

Lefkoşa Göçmenköy'de Jafra isimli restorandan 55 İnç Lcd televizyon çalınması olayında zanlı olarak görülen W.A.M.(E-22), tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Nisan ayı içerisinde meydana geldi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Lefkoşa Göçmenköy'de Jafra isimli restorandan 55 İnç Lcd televizyon çalınması olayında zanlı olarak görülen W.A.M.(E-22), tutuklandı.
Lefkoşa Göçmenköy'de Jafra isimli restorandan 55 İnç Lcd televizyon çalınması olayında zanlı olarak görülen W.A.M.(E-22), tutuklandı.