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Göçeri’yi dolu vurdu

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Göçeri’de etkisini gösteren dolu yağışı zarara yol açtı

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Göçeri’yi dolu vurdu
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Girne dün sağanak yağışa teslim oldu. 14.00 sıralarında başlayan yağış, bir anda etkisini artırırken, günlük hayat olumsuz etkilendi.

Yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Diğer yandan her yağışta gözlenen bilindik manzara yine tekrar etti; yağmur suları nedeniyle bir çok yolda su birikintileri meydana geldi.

Öte yandan Girne’ye bağlı Göçeri köyüne dolu yağdı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan Göçerililer yağmur sonrası ani bastıran dolunun birçok bölgede etkili olduğunu aktardı. Öte yandan etkili dolu yağışının birçok meyve ağacının çiçeklerini kırdığı öğrenildi. Göçeri’de etkisini gösteren dolu yağışından birçok sokak hayvanı da nasibini aldı.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, birçok sokak hayvanının arabaların altında mahsur kaldığını belirtti. Dolu yağışı saat 14.00 itibari ile yerini yağmura bıraktı.

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