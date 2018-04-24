Glapsides’te cankurtaran yoktu

Gazimağusa'da Glapsides plajında önceki gün yaşanan iki ayrı boğulma tehlikesi olayından sonra başlatılan soruşturmada, söz konusu plajda cankurtaran bulundurulmadığı tespit edildi.
Polis, plaj işletmecisi 62 yaşındaki Murat Karabiber hakkında yasal işlem başlattı.
Bir günde iki ayrı boğulma tehlikesinin yaşandığı Glapsides plajında cankurtaran bulundurulmadığı tespit edildi
Gazimağusa'da Glapsides plajında önceki gün yaşanan iki ayrı boğulma tehlikesi olayından sonra başlatılan soruşturmada, söz konusu plajda cankurtaran bulundurulmadığı tespit edildi.