GKK’da sıkı tedbir

GKK’da koronavirüse karşı kışla, lojman, sosyal tesisler ve servis araçlarında tüm tedbirler alındı. Tabip Asteğmen Şevketoğlu vurguladı: “Şu an askerlerimiz için en güvenli yer birlikleridir”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) koronavirüse karşı personelin sağlığını korumak amacıyla kışla, lojman, sosyal tesisler, askeri kantinler ve servis araçlarında gereken tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Açıklamada, alınan tedbirler sonucunda koronavirüs vakasına rastlanmadığı ve endişe edilecek bir durum olmadığı kaydedildi.

Öte yandan GKK, TC Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda 13 Nisan’a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan Tabip Asteğmen İzzet Şevketoğlu, Radyo Güven’de konuk olduğu programda yaptığı açıklamada, tüm askerlerin de bağlı bulunduğu birliklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın aldığı önlemlerle güven içinde olduğunu vurguladı.

Tabip Asteğmen Şevketoğlu, GKK tarafından Koronavirüs enfeksiyonuna karşı personelin sağlığını korumak maksadıyla “kışla, lojman, sosyal tesisler, askeri kantinler ve servis araçlarında” gereken tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam ettiğini belirtti.

Şevketoğlu, kışlalara giriş çıkışların en aza indirilmesiyle de içeriye virüsün taşınması olasılığın azaltılıp ve kontrol altına alındığını belirterek, “Şu an askerlerimiz için en güvenli yer birlikleridir” dedi.

Şevketoğlu, GKK tarafından alınan tedbirleri detaylı olarak şöyle sıraladı;

“Tüm kışla, koğuş, toplu kullanılan tüm mekanlar, çalışma ofisleri ve servisler dezenfekte edildi ve sürekli olarak temizlik ve ilaçlama işlemleri devam ediyor. Tüm kışlalara girişlerde mutlaka ateş ölçümü yapılıp yüksek ateşi olan kişiler tespit edildiğinde, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs irtibat birimi ile temasa geçilerek birimin yönlendirmesine göre hareket edilmektedir. Yurtdışından gelen tüm personel mutlaka 14 gün izole edilerek idari izinli sayılıyor. Bunun yanında tüm birliklerde kişisel temizlik ve solunum hijyeni konularında sunum yapılıp eğitim verildi. Tüm personel gerekli sağlık kontrolünden geçirilmektedir. Belli aralıklarla bu kontroller yapılmaya devam edilecek.”