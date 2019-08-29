GKK’da devir teslim

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda dün devir teslim töreni yapıldı. Tuğgeneral Tevfik Algan, görevini Tuğgeneral Altan Er’e devretti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında icra edilen emir komuta devir-teslim töreni saat 15.00’te yapıldı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, görevini Tuğgeneral Altan Er’e devretti
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda dün devir teslim töreni yapıldı. Tuğgeneral Tevfik Algan, görevini Tuğgeneral Altan Er’e devretti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında icra edilen emir komuta devir-teslim töreni saat 15.00’te yapıldı.