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GKK’da devir teslim

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, görevini Tuğgeneral Altan Er’e devretti

GKK’da devir teslim
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda dün devir teslim töreni yapıldı. Tuğgeneral Tevfik Algan, görevini Tuğgeneral Altan Er’e devretti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında icra edilen emir komuta devir-teslim töreni saat 15.00’te yapıldı.

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