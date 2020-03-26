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GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi

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Salgın nedeniyle GKK’da asker alma ve seferberlik faaliyetleri ileri bir tarihe ertelendi

GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), askere alma ve seferberlik faaliyetleri hakkında duyuruda bulundu.

Yapılan açıklamada, KKTC Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs salgınına karşı almış olduğu kararlara bağlı olarak GKK tarafından önümüzdeki dönem içinde yapılması planlanan asker alma ve seferberlik faaliyetlerinde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda;

- 6 Nisan’da bildirilen 43. Dönem 1. Devre yedek subay yoklamasının 4 Mayıs’a

- 13 Nisan’da asker alım işlemleri gerçekleştirilecek olan 2020 Nisan Celbi’nin Eğitim Merkez Komutanlığı’na sevkinin 4 Mayıs’a

- 6 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasındaki planlı seferberlik deneme tatbikatlarının 1 Eylül-16 Aralık tarihleri arasnda icra edilecek şekilde ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik ertelenen tarihlerde değişiklik yapılabileceği de kaydedildi.

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