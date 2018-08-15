Çanakkale Kampı’nda bir öğrencinin otobüste yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kafileden sorumlu kişi, tüm öğrencilere hakaretler yağdırdı

Her yıl Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Çanakkale kampında şok etkisi yaratan bir olay gerçekleşti.

30 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve KKTC’den 4 ortaokulun katıldığı, Çanakkale Kampı’nda bir öğrencinin otobüste yaramazlık yaptığı gerekçesiyle tüm öğrencilere hakaretler yağdırıldı.

Yaşları 11-14 arasında olan öğrenciler, Türkiye Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve kafileden sorumlu “Oğuz” isimli kamp lideri tarafından ağza alınmayacak küfürlere maruz kaldı.

Söz konusu kişi KKTC’li öğrencilere “Hayvan oğlu hayvanlar, rezil herifler, peş para etmezler. Gırtlağınızı keserim sizin, hepinizi bitiririm. Beş gündür burada yiyip içiyorsunuz, haram olsun. Türkiye Cumhuriyeti gençleri buraya gelemiyor, imkan verilmiyor ama sizi Kıbrıs’tan özel uçakla getiriyor. Beş gündür besliyor. Yazıklar olsun size, sizi yetiştiren anne babaya da öğretmene de yazıklar olsun. Kıbrıs gençliği buysa yazıklar olsun” şeklinde küfürler etti.

Kafilede bulunan öğrenciler tarafından kaydedilen, küfür içerikli ses kaydı ailelerde şok etkisi yarattı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Çanakkale kampında Kıbrıslı Türk öğrencilere hakaret edildiği iddialara dikkat çekerek, hakaret eden zatı kınadı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale kampının ideolojik hedeflerle organize edildiğini savunarak, geçen yıl yaşanan onca olay ve tepkiye rağmen bu yıl yine bizzat bakanlıkta elçilikten görevlendirilmiş ve Kıbrıslı Türklere hakaret ettiğinden mahkemeye verilen kişi tarafından kampın organize edildiğini ileri sürdü.

Eylem, “Bu kampta bu yıl yaşananlarla ilgili ses kaydı, Kıbrıslı Türklere hakaret etmeyi kanıksamış ve çekinmeden ortaya koyan anlayışı bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

Selma Eylem, şahısların münferit gösterdikleri tepkinin ideolojik politikaların patlama anında dile vurmuş biçimi olduğunu, değiştirilmesi, biçimlendirilmesi istenen, farklılıklara tahammülsüzlüğün dışa vurumu olduğunu ve münferitliği temsil etmediğini iddia etti.

Eylem, “Geleneklerini, kimliğini, kültürünü ve inançlarını dönüştürme hedefiyle sürdürülen sistematik asimilasyon politikalarınız karşısında yarattığı demokrasiyle, kültürüyle, dini, dili, yaşam tarzıyla Kıbrıslı Türkler var olmaya devam edecektir” dedi.