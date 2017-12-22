Girne’ye otantik butik otel

Girne Yat Limanı’nda otantik butik otel inşası sürüyor. Projeyle turistler Girne eski limanının tarihi dokusunda rahatça konaklayacak ve bölgede bulunan esnafa katkı koyacak

Girne Yat Limanı’ndaki Türk mülkü üzerine devletin ilgili tüm birimlerinden yasal izinler alınarak başlatılan otantik butik otel inşası sürüyor.

Girne Yat Limanı’na Otantik Butik Otel yapımına ilişkin gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara mülk sahibi Akıle Hıfzı Kader tarafından açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“ Girne Yat Limanı’nda çok az sayıda Kıbrıslı Türk mülkünden biri olan ata yadigarı yerimizde bürokrasideki hantallık nedeniyle yıllar süren uğraşlar sonucunda alınan izinler çerçevesinde devam etmekte olduğumuz 30 yatak odalı Butik Otel yatırımı ile ilgili sosyal medyada yer alan tamamıyla afaki bilgilerle donatılan yazının yerel bazı yazılı basın organlarınca da alıntı yapılması bizleri üzmüştür.

Casino turizminin kıyasıya eleştirildiği, özel ilgi turizminin bir kurtuluş reçetesi olarak sunulduğu ortamda elimizi taşın altına koyarak başlattığımız, uzun yıllardır denizdeki kirlilikten başlayarak birçok nedenle adeta yerlerde yatan Turistik Yat Limanı’na ekonomik değer katacak bu yatırımı tarihi dokuyu özenle koruyarak yaparken eleştirilmemiz hem bizler hem deülkemiz adına başka bir üzüntü kaynağıdır.

Otantik Butik Otel projemiz, Turistik Girne Limanı arkasında yer alan tekTürk Malı boş arsa koçanında, KKTC’li mimarlar ve mühendisler tarafından çizilmiş olup, inşaatına devam edilmektedir.

Yaklaşık 1 yıl öncede aynı insanlar inşaat izni var mı? Nasıl aldı? gibi sorular sormuş ve yanıt verilmiş olduğu halde,aynı insanların aynı soruları tekrar sormalarını maksatlı ve kötü niyetli olarak kabul etmekteyiz. Girne Belediyesi’nden 30 metre uzaklıkta bir otel inşaatının izinsiz olabileceğini düşünüp kaleme alan veya köşe yazısında, gazetesinde yer veren, hiçbir araştırma zahmetinde bulunmadan yapımı süren bir yerel yatırımı adeta küçük düşürücü imalı sözlerle eleştiren insanların toplumumuzda var olması düşündürücüdür.

Yasal boşlukları fırsat bilerek bizleri, devletin ilgili kurumlarını, turizme yapılmakta olan yatırımı sanal ortamda karalamaya çalışanların hangi amaca hizmet ettiklerini anlamakta zorlanıyoruz.

Kaderine terk edilmiş Girne Eski Limanı’na turistlerin tarihi dokuda rahat konaklayabilecekleri , bölgede bulunan restoranlara , esnafa ve Girne çarşısına bir nebze katkımızın olacağına inandığımız projemizin, bölge dokusuna uygun inşaatına devam edilmektedir.

Arsamızın yüksekte, merdivenli yolun ise alçakta olması sebebi ile, fotoğrafla otel inşaatının bodrum katlarını göstererek inşaat halindeki bir binaiçin yanlış algı yaratılmak isteniyor. Oysatüm binalar karkas inşaat aşamasındaiken tam olarak algılanmayabilir. Bunu fırsat bilip ülkemizde yatırım gördüğünde alerjik reaksiyon gösteren belli şahıslar kendilerine biçilen görevlerini yapmaktadırlar. Biz ise yolumuza devam edeceğiz ve Girne’yi mahveden şahısların kendilerine günah keçisi aradıkları bir gündeme malzeme olmayacağımızı tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.”