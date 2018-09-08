Girne’ye modern konaklama merkezi

Girne, modern bir konaklama merkezine kavuştu. Girne Üniversitesi tarafından öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla akıllı bina olarak inşa edilen 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” törenle hizmete açıldı

Girne Üniversitesi tarafından öğrenci ve öğretim üyelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve üniversite misafirlerini ağırlamak amacıyla oluşturulan 15.000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” yoğun katılımla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde ilk sözü alan Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, çağın gerektirdiği her türlü donanım ve konfora sahip olan Park Palace Residance’ın, güvenli ve nitelikli öğrencilik yaşamını deneyimleyecek olan üniversite öğrencilerine büyük oranda fayda sağlayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Gökmen, “Park Palace Residence”ın içerisinde ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, Akademik Lojmanlar, Misafirhane, Kütüphane, Çalışma ve ETÜD Salonu, Sağlık Merkezi, Fitness Merkezi, Restoranları ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurgulanmıştır” ifadesini kullandı.

Girne Üniversitesi’nin, katılımcı, farklılıklara saygılı, öğrenci odaklı bir anlayış ile disiplinlerarası eğitim verdiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, uluslararası nitelikte eğitim veren objektif düşünebilen, sorgulayan, araştıran, bilgi ve değer üreten, yaratıcı, etik ve ahlaki değerlere önem veren, toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi. Girne Üniversitesi’nin hızla büyümeye devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Dağlı, “2 adet eğitim ve araştırma gemisi, 2 adet eğitim uçağı, son teknoloji altyapısı ile donatılmış hastane ve hastane laboraratuvarları, tıbbi görüntüleme cihazları, diş hastanesi ve diş laboratuvarları, denizcilik ve havacılık programlarımıza yönelik en yüksek teknolojiye sahip simülasyon odaları ile fark yaratan güçlü alt yapısı ile 2013 yılından itibaren bugüne kadar üniversitemiz hızla büyümeye devam ederken 13 fakülte, 1 yüksek okul, 3 meslek yüksek okuluna bağlı toplam 42 lisans-önlisans programları ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor” dedi.

PROF. DR. RÜVEYDE BUNDAK: “HEM BARINMA HEM DE SOSYAL YAŞAM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK”

Girne Üniversitesi Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Rüveyde Bundak da yaptığı konuşmada, Park Palace Residance’ın öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunan, öğrenci ve öğretim üyelerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak bir yuva olarak inşa edildiğini söyledi.

Girne Üniversitesinin kurulduğu andan itibaren öğrencisi, öğretim elemanı ve eğitim için gerekli alt yapıya hemen kavuştuğunu dile getiren Prof. Dr. Bundak, üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içinde bölgenin dikkat çeken üniversitelerinden biri konumuna geldiğini ifade etti. Eğitim ve araştırmaya hizmet verecek, bölgenin en donanımlı hastanesi olan Girne Üniversitesi Dr. Suat Günsel Tıp Fakültesi Hastanesi’nin, Girne Bölgesi halkına kaliteli sağlık hizmetleri sunduğunu belirten Prof. Dr. Bundak, “Toplam 8 anabilim dalının hizmet verdiği Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi de, 1 adet tam donanımlı lokal ameliyathane, 1 adet bilgisayarlı tomografi ve hastalara ayni gün içinde diş protez imkanı sağlayacak CADCAM cihazı ile Pedodonti Anabilim Dalı hizmetleri kapsamında, bebeklikten ergenliğe kadar geçen dönemde süt ve daimi dişlerin hastalıkları ile çocuklarda, ağız ve diş dokularındaki hastalıkların tedavisi ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları konusunda hizmet vermektedir” dedi.





“Girne Üniversitesi, her geçen gün yükseliyor”

Eğitim Bakanı Özyiğit, YDÜ’nün birinciliği kimseye kaptırmayarak en fazla öğrenci aldığını, Girne Üniversitesi’nin de her geçen gün yükselişini sürdürdüğünü kaydetti

Park Palace Residance’ın açılış töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit eğitim kalitesi ile sosyal yaşam standartlarının yükselmesi önemine değindi.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve dövize endeksli yaşamın olumsuz etkilerine çareler üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Özyiğit, son 2 yılda üniversitelerin Türk lirasına endeksli olduğunu duyurmakta yetersiz kaldıklarını bu nedenle de öğrenci düşüşleri yaşandığını söyledi.

Bakan Özyiğit, Yakın Doğu Üniversitesinin sınav sonuçlarında birinciliği kimseye kaptırmayarak en fazla öğrenci aldığını, Girne Üniversitesinin de kendi kimliğini, kişiliğini tamamlamış ve bu çerçevede kendine özgü istikrarlı yapısıyla her geçen gün gittikçe yükselişini sürdürdüğünü kaydetti.

Yakın Doğu ailesinin bir güzelliğe daha imza attığını dile getiren Cemal Özyiğit, güzide bir eser olan Park Palace Residance’ı ülkeye kazandırmasından dolayı Günsel ailesine teşekkürlerini sundu.

Bakanı Özyiğit, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ile birlikte

“Hedefimiz, halkın daha refah yaşayabilmesi”

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, sınırsız hayalleri yatırımlarla ülkeye kazandırırken, halkın daha refah içinde yaşayabilmesini ve dışa bağımlılıklarını azaltmayı hedeflediklerini belirtti

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel açılışta yaptığı konuşmada, 15 bin metrekare büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli Park Palace Residance ülke eğitimine, ekonomisine, sağlığına, sanatına ve teknolojik gelişimine önemli bir satır başı olduğunu belirtti.

Park Palace Residance’ın Girne şehrine yeni modern bir yaşam alanı sağlayacağını ifade eden Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel, hem öğrencilere hem de ülkemizi ziyaret eden konuklara rahat ve konforlu bir konaklama hizmeti sunmayı sağlayacak önemli bir proje olduğunu söyledi. Kurdukları eğitim kurumlarıyla gerek ülke insanına gerekse dünyanın dört bir yanından ülkemize okumak için gelen gençlerin geleceklerini hem hayallerinde hem de gerçekliklerinde inşa ederken aynı zamanda rahat bir yaşam sürmelerini istediklerini anlatan Doç. Dr. Günsel, “Bu hedef doğrultusunda ilk günden üniversitenin son aşamasına dek tüm gençlerimize ve yetişkinlerimize bilimsel olarak en gelişkin ve yaşamsal olarak en rahat ve konforlu ortamları yarattık” dedi.

Sınırsız hayallerini somut yatırımlar ve hizmetler olarak ülkeye kazandırırken, hayata geçirdikleri projelerle halkın yaşamlarını daha refah içinde yaşayabilmelerini ve dünya ekonomisinden dışlanmadan dışa bağımlılıklarını azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Doç. Dr. Günsel, ülkenin dört bir yanına inşa ettikleri modern ve tam donanımlı sağlık kurumlarıyla da geniş kitlelere kaliteli sağlık hizmetleri sunduklarını anlattı. Doç. Dr. Günsel, toplumsal fayda odaklı projelerle toplumsal yaşamı zenginleştirirken, teknoloji ve endüstri alanındaki projeleriyle, müzelerle ülkenin tarihine, eğitimine, ekonomisine ve sağlığına olduğu kadar kültürüne ve sanatına da sahip çıkma misyonunu hayata geçirdiklerinden söz etti.

Günsel şöyle konuştu: “Ekonomi kurumlarımızda başta kendi halkımız olmak üzere tüm hizmet verdiğimiz kitlelerin ekonomik hedeflerine ulaşmaları, yaşamlarını daha refah içinde yaşayabilmelerini ve dünya ekonomisinden dışlanmadan dışa bağımlılıklarını azaltmayı hedefledik. Bir yandan insanımızın ekonomik durumunu iyileştirip onun refahını arttırırken diğer yandan bölge ve dünya ekonomisinin önemli paydaşlarından biri olma yolunda önemli adımlar attık. Sağlık alanında hem teknolojinin hem hizmet kalitesinin sınırlarını zorladığımız sağlık kurumlarımızla halkımıza, bölgemize ve dünyaya şifa dağıtan önemli sağlık kurumları inşa etmenin yanında ülkemize ve dünyaya sağlık fakülteleriyle ve deneyimli akademik kadrosuyla araştırmacı, üretken, toplum sağlığını ön planda tutan nesiller yetiştiren öncü sağlık kurumları armağan ettik. Bugün burada geçmiş yıllarda attığımız tüm adımlarda olduğu gibi, ülkemize bir değer daha kazandırmanın ve bir hedefimize daha ulaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluk, ülkemiz adına gerçekleştireceğimiz yeni yatırımların enerjisiyle birleşerek, bizi ülke olarak her yıl daha da ileriye taşıyacaktır. İnşa edilmiş yeni bir eserin açılışını birlikte gerçekleştirirken geleceğin inşasına atılmış yeni bir adımımızı da her zaman olduğu gibi hep birlikte kutluyoruz. Bu mutluluğu doyasıya kutlarken diğer adımlarımız gibi bu adımın da önümüzdeki yıllarda atacağımız çok sayıdaki adımın bir parçası olduğunu unutmuyoruz.”

Sözlerinin sonunda ülkeye bir değer daha kazandırmanın ve bir hedeflerine daha ulaşmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Doç. Dr. İrfan S. Günsel, yenilikçi ve gelişimci bir vizyonla daha büyük eserlere imza atarak ülke gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.





“Park Palace Residance’ta neler var?

15.000 m2 büyüklüğünde, 600 yatak kapasiteli “Park Palace Residance” akıllı bina olarak tasarlandı.

“Park Palace Residance” içerisinde ekonomik ve rezidans tipi yurtlar, Akademik Lojmanlar, Misafirhane, Kütüphane, Çalışma ve Etüd Salonu, Sağlık Merkezi, Fitness Merkezi, Restoranları ile öğrenciler ve öğretim görevlilerinin sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak.

Öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını ev ortamı konforuna en yakın şekilde sunma hedefiyle planlanan; modern mimari ve ileri teknolojik altyapıların kullanıldığı binada, tek kişilik, iki kişilik rezidans oda ve üç ile dört kişilik ekonomik oda seçenekleri bulunuyor. Binada akademik çalışmalara destek olacak etüt odalarının yanı sıra çalışma odaları ve kütüphane de yer alıyor. Her katta bulunan modern tasarımlı ortak mutfaklar, öğrencilere kendi yemeklerini pişirme ve keyifli bir ortamda beraber vakit geçirme imkânı sunarken, öğrencilerin ortak kullanım alanlarında, çamaşırhaneler, alışveriş yapabilecekleri bir mini market, kafeterya, fitness merkezi, spor ve etkinliklerde kullanılmak üzere açık ve kapalı sosyal etkinlik alanı da bulunuyor.

Deniz kıyısında yer alan tek kampus olma özelliği ile üniversitenin dinamik ortamında, güvenli ve nitelikli öğrencilik yaşamını deneyimleyecek olan üniversite öğrencilerinin büyük oranda faydalanacağı Girne Üniversitesi Park Palace Residance, çağın gerektirdiği her türlü donanım ve konfora sahip.

Park Palace Residnace içerisinde yer alan ve toplam 600 yatak kapasiteli yurtlarda öğrencilere sunulan 1, 2, 3 ve 4 kişilik ekonomik ve rezidans tipi yurt odaları var.

24 saat sıcak su ve internet, sosyal aktivite alanları, öğrencilerin sorun ve sıkıntılarıyla birebir ilgilenen bir ekiple, öğrencilere güvenli ve konforlu bir ortamda sosyal bir yaşam imkanı sağlanacak. Özellikle yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin aile ortamında yaşama imkanı bulacakları Girne Üniversitesi Park Palace Residance’taki yurtlar öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre tasarlandı.